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عيادات لرفع جودة الحياة بالأحساء

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عيادات لرفع جودة الحياة بالأحساء عيادات لرفع جودة الحياة بالأحساء
كشف تجمع الأحساء الصحي لـ«الوطن»، عن تخصيص عيادات المدرب الصحي في المراكز الصحية، لتقديم 5 أعمال، وهي: التحكم في الصحة «ضغط، سكر، الصحة النفسية»، تثقيف وتعليم صحي ووقاية، رفع جودة الحياة للفرد والمجتمع، مشورة طبية وصحية ونفسية، غرس وتبني سلوكيات ونمط للفرد والمجتمع.

وتعمل وحدة تعزيز الصحة في تجمع الأحساء الصحي، على متابعة الخطة الوطنية لمستقبل المدرب الصحي والبرامج التي يغطيها، سواء من مشاكل السمنة أو فرط الحركة، أو الغذاء المتوازن والضغط، من خلال متابعة لقياس المهارات التي اكتسبوها، وكيفية تطبيقهم لها، وقياس مدى التغير عليهم، ومتابعة المؤشرات والمخرجات.

وبدأ برنامج المدرب الصحي المرحلة التدريبية بدورة محلية، في التجمع الصحي في نهاية 2020م.

وكان التجمع، أطلق أمس الدورة التدريبية الخاصة ببرنامج «المدرب الصحي» بالتنسيق مع الأكاديمية الصحية، التابعة للهيئة للتخصصات الصحية، وذلك بقاعة التدريب في المركز الترفيهي، بمستشفى الملك فهد في الهفوف. ويُعد البرنامج أحد البرامج التي ستضاف للخدمات المقدمة في المراكز الصحية، ويهدف إلى تغيير سلوك الفرد ونمط حياته صحياً، حيث يساعد المرضى بالأمراض المزمنة، وسيزودهم بالمعرفة اللازمة، للسيطرة على المرض وتجنب مضاعفاته، إضافةً للحفاظ على صحة الأصحاء، ووقايتهم من الأمراض والأوبئة. ويتناول البرنامج أهمية دور المدرب الصحي، والمهام الموكلة له، وتتضمن الجوانب النظرية والمهارات والجوانب العملية، ومن المقرر أن تمتد مدة التدريب 4 أشهر، ثم يعقبها تدريب عملي لمدة شهر في المراكز الصحية، وبعدها يخضع المتدربون للتقييم النهائي لنيل تصنيف «المدرب الصحي» من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويأتي البرنامج في إطار تنفيذ خطة تجمع الأحساء الصحي، لدعم عيادات المدرب الصحي في المراكز الصحية، بالكوادر الفنية المدربة في جميع المجالات الصحية، كالتمريض والصحة العامة والتثقيف الصحي.


الوطن السعودية

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