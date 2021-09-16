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«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف

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«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية «التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف

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أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة التصدي للتحديات، وأهمية تنفيذ اتفاق الرياض.

كما ندد بمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تنفيذ هجمات على ، مجدداً التأكيد على دعم الشرعية اليمنية.

وبالنسبة للعراق، أوضح البيان أن مجلس التعاون سيعمل على تعزيز الأمن في المنطقة، حيث تمت مناقشة فرص دعم الاقتصاد العراقي.

ودعا جميع الأطراف للعمل على نجاح الانتخابات العراقية، وكذلك تسريع خطط العمل المشتركة مع بغداد.

كذلك أدان الهجوم على ناقلة نفط في بحر عمان قبل أسابيع.

وعن القضية الفلسطينية، جدد البيان التذكير على الموقف الثابت والواحد لمجلس التعاون تجاهها.

الجدير ذكره أن أعمال اجتماع الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون على مستوى وزراء الخارجية كانت انطلقت اليوم الخميس في الرياض، لبحث الأوضاع الإقليمية المقلقة.

فقد شدد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، على أن الحفاظ على مجلس التعاون كياناً راسخاً ثابتاً، يتطلب العمل على تنفيذ ما صدر في قمة العلا، وما أكدت عليه من ضرورة التزام الدول بالمبادئ والأهداف التي تضمن تماسك المجلس وتعزيز مسيرته.

من جانبه، أشار وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، إلى أن الانقلاب الحوثي تسبب بأزمة إنسانية خطيرة في اليمن.

ودعا إلى تبني المجلس الدعوة للدول الأعضاء لعقد مؤتمر طارئ لتقديم الدعم الاقتصادي لبلاده.

في السياق، أوضح وزير خارجية العراق أن بلاده تسعى للتوازن في علاقاتها الخارجية، مرحباً بكافة مبادرات مجلس التعاون الخاصة بالحوار الاستراتيجي.

ولفت إلى أن العراق يتطلع إلى الارتقاء بخطة العمل المشتركة مستقبلاً إلى مستوى اتفاقية استراتيجية كاملة كخطوة لتعزيز التعاون في كافة المجالات وتوطيد العلاقات وتعزيز المصالح المشتركة.

إلى ذلك، اتفقت الأطراف جميعاً في نهاية الاجتماع على أن ما يجري من أحداث يتطلب من الدول الأعضاء تعزيز تعاونها المشترك لمواجهة التحديات والتنسيق على كافة الصعد.

المصرى اليوم

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