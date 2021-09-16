غرق طالب ونجاة آخر أثناء استحمامها فى النيل بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى اليوم طالب مصرعه غرقا في نهر النيل بدائرة مركز العسيرات، فيما نجا آخر من الغرق أثناء استحمامهما في النهر هربا من حرارة الجو.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة العسيرات، بورود بلاغ بغرق شخص في نهر النيل بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وتم إنتشال الجثة.

وتبين من المعاينة والفحص، غرق عبدالرحيم ناصر «17 سنة- طالب» ويقيم بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي المركزي، وأشارت التحريات وأقوال والده «57 سنة -عامل»، إلى إلى أنه أثناء استحمامه في النهر برفقة عماد. ع «16 سنة- طالب» هربا من حرارة الجو جرفهما التيار إلى الداخل وغرق المذكور لعدم إجادته السباحة، بينما نجا الثانى وتمكن من الخروج من النهر، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.