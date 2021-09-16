العثور على جثة مجهولة وسط الزراعات في فرشوط

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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا الخميس، على جثة شخص مجهول الهوية بها طلقات نارية ملقاة بالزراعات في قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة بها شبهة جنائية وطلقات نارية، بقرية الكوم الأحمر، بمركز فرشوط.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة بها طلقات نارية ملقاة بالزراعات بمركز فرشوط، جاري نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة التي كلفت وحدة المباحث بكشف ملابساتها.