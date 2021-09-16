جمعة يوضح موقف الجهاز الجديد للفراعنة من مصطفى محمد

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قال وائل جمعة مدير منتخب مصر أن الجهاز الفني الجديد للفراعنة لم يتطرق للحديث حول موقف المهاجم مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي بعد الأزمة التي شهدها لقاء الجابون.

وانفعل مصطفى محمد بعد تسجيله هدف التعادل للفراعنة أمام الجابون في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي جمعهما في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

واكد وائل جمعة أن الجهاز الفني الجديد بقيادة كارلوس كيروش يعمل على مواصلة الجهد من أجل الوصولإلى صدارة ترتيب المجموعة وبلوغ مونديال قطر 2022.

ويحتل منتخب مصر وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن ليبيا صاحبة الصدارة، وتأتي الجابون في المركز الثالث بنقطة واحدة فيما تتذيل أنجولات الترتيب بدون نقاط.