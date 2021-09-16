بالتجربة والتطبيق.. حاسة الشم لدى الكلاب سلاح فعال للكشف عن كوفيد-19 في دبي

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بعد عام واحد على اكتمال إحدى الدراسات الأولى على قدرة الكلاب على اكتشاف مرض كوفيد-19، أصبح لدى الإمارات 38 من الكلاب المدربة العاملة في مطاراتها والتي تستطيع التعرف على المصابين بدقة تبلغ نسبتها 98.2 بالمئة.

دربت شرطة دبي الفوج الذي يضم كلابا من فصائل جيرمان شيبرد ولابرادور وكوكر وبوردر كولي، على اكتشاف كوفيد-19 بطريق الشم باستخدام عينات من عرق المرضي الذين تأكدت إصابتهم، بعد جمعها باستخدام مسحة من الإبط لبضع دقائق.

وقال الملازم أول ناصر الفلاسي من شرطة دبي المشرف على البرنامج في مركز التدريب كيه-9 بمنطقة العوير في دبي «العينة هادي عبارة عن عينة من العرق نحط العينة تحت إبط المريض لمدة دقيقة لحد أقصى خمس دقايق... يعني هي العينة جدا صغيرة وفيها ريحة المريض في نفس الوقت نحط العينة هذه ونعرضها على الكلب

وندرب الكلب عليها وإذا أعطاني إشارة على هذه المادة نعطيه مكافأة طبعا ودايما توصل في هذه طريقة يعني«.

وفي قاعة التدريب الكبيرة بالمركز، يمشي رجال شرطة مع الكلاب أمام صف من الصناديق المعدنية، يحتوي واحد منها فقط على عينة إيجابية. تشتم الكلاب العينات

وتربض في غضون ثوان أمام إحداها في إشارة إلى أنها اكتشفت شيئا ما.

تقوم المدربة في الشرطة فاطمة الجسمي التي تعمل في فريق الكشف عن كوفيد-19 بدور المرشدة لكلب من نوع كولي بوردر باللونين الأبيض والأسود خلال التدريبات التي نجح فيها في كل الاختبارات. وقالت «هلا في ضمن فريق الكشف عن كوفيد-١٩ بواسطة الكلب وتدريب كان نوع من التحدي هو إنه أتعلم مهارة جديدة على مستوى العالم وأدرب كلبي عليها».

وخلصت الدراسة، التي أُجريت في دبي ونشرتها كوميونيكيشنز بيولوجي وهي من إصدارات مجلة نيتشر العلمية البريطانية، إلى أن الكلاب المدربة حققت نجاحا بمعدل 98.2 بالمئة في اكتشاف الإصابات.

اعتمدت الدراسة على أخذ عينات العرق وإجراء اختبارات تفاعل البوليميرات المتسلسل (بي.سي.آر) من 3290 شخصا ومقارنة النتائج لتحديد قدرات الكلاب على كشف المرض.

تقوم بضعة بلدان أخرى بينها فنلندا والولايات المتحدة وفرنسا بتدريب الكلاب وإجراء التجارب لاستكشاف قدرتها على التعرف على المصابين.

وقال الفلاسي إن الكلاب تنفذ حاليا ما بين 30 و40 اختبارا يوميا في المطارات. وكان الكلب (بولت) من نوع المالينو البلجيكي أول كلب قام بتدريبه للكشف عن كوفيد-19.

وقال الفلاسي «هذا كلبي بولت من أول الكلاب دربناهم على كوفيد-١٩... أنا بلشت تدريبه والحمد الله هلا من الكلاب التي تطلع مهام تقريبا ممكن سوى أكثر من ألف فحص كوفيد-١٩».

تُستخدم الكلاب بشكل رئيسي في المطارات، لكنها جاهزة للعمل في أي مكان إذا استلزم الأمر.

قال مدير إدارة التفتيش الأمني في شرطة دبي صلاح خليفة المزروعي إن الإمارة تسلمت طلبات من أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف حول طريقة تدريب الكلاب.

علاوة على ذلك تمتلك الشرطة كلابا مدربة على كشف المخدرات والمتفجرات، وهي مهارات مطلوبة في وقت تستعد فيه الإمارة لافتتاح معرض إكسبو 2020 دبي في أكتوبر تشرين الأول المقبل.