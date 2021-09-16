الرئيس الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي

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قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إن بلاده ترفض "جميع أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي".

وجاء تصريح تبون خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، بالعاصمة الجزائرية.

كما شدد الرئيس الجزائري خلال اللقاء على موقف بلاده "الداعم لحل الأزمة الليبية وتوفير الأجواء الملائمة للانتخابات وبناء مؤسسات الدولة".

ووصل الكوني صباح الخميس إلى الجزائر في زيارة رسمية، من أجل بحث آخر التطورات في ليبيا.

ونهاية شهر يوليو الماضي أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، زيارة إلى الجزائر دامت يومين.