«أهلي ٢٠٠٥» يفوز على سيراميكا بثلاثية نظيفة وديًّا

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فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٥، على ضيفه سيراميكا كليوباترا، بثلاثية نظيفة، اليوم الخميس، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

ثلاثية «أهلي ٢٠٠٥» سجلها كل من أحمد فكري في الدقيقة العاشرة، وسيف أيمن (هدفان) في الدقيقتين ٥٢ و٥٥.

ويخوض فريق «أهلي ٢٠٠٥» بقيادة مديره الفني شريف عبدالفضيل مجموعة مباريات ودية، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، حيث فاز في لقاء سابق على النصر للتصدير بنتيجة ١٢- صفر.

ويضم الجهاز الفني لفريق «أهلي ٢٠٠٥» كلا من شريف عبدالفضيل مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وعبدالله سمير مخطط أحمال، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعماد عبدالهادي إداري الفريق، وعبدالحميد حسين أخصائي التدليك.