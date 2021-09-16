أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات -
محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«لحظات فارقة» بقصر ثقافة شرم الشيخ

Print
«لحظات فارقة» بقصر ثقافة شرم الشيخ «لحظات فارقة» بقصر ثقافة شرم الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافى والفكرى وتشجيع الأدباء والمبدعين، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة شرم الشيخ بفرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقيمت اولي بروفات العمل المسرحي «لحظات فارقة» مشاركًا ضمن مسابقات قصور الثقافة لنوادي المسرح المذمع تنفيذها خلال الشهر القادم.

يناقش العرض أحد جوانب المشكلات الاجتماعية بطريقة مختلفة من وجهة نظر مخرج العرض، مؤكدًا على أن للمسرح دور كبير في توجيه رسالته ونشر تعليم الثقافات المختلفة، واكتشاف طاقات إبداعية جديدة ومميزة وتسليط الأضواء عليهم، العرض بطولة الطفلة الموهبة بيري تامر، ريتاج غُنيم، جنا تامر، محمود كروان، مخرج منفذ حازم محمد، مساعد مخرج أول عاطف عبدالله، تأليف محمد زين، اخراج أمجد لطفي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي

شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي

شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي

الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة

الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية توافق على إنتاج جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات محددة