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تفاصيل جلسة الخطيب مع خالد بيبو وبروكيش بالنادى الأهلى

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تفاصيل جلسة الخطيب مع خالد بيبو وبروكيش بالنادى الأهلى تفاصيل جلسة الخطيب مع خالد بيبو وبروكيش بالنادى الأهلى

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عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي جلسة اليوم الخميس، مع خالد بيبو مدير قطاع الناشئين لكرة القدم، والتشيكي مايكل بروكيش المدير الفني للقطاع، للاطمئنان على استعدادات فرق القطاع للموسم الجديد.

وقال خالد بيبو إن الكابتن الخطيب استمع خلال الجلسة لشرح مفصل عن استراتيجية العمل في القطاع خلال المرحلة الحالية، واطمأن على استعدادات كافة فرق القطاع، والمسابقات التي يشارك بها كل فريق.

وأشار بيبو إلى أن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن الخطيب، يحرص على تلبية كافة احتياجات جميع الفرق، من أجل المنافسة على جميع البطولات، مؤكدًا أن القطاع جاهز وأتم استعداداته بشكل قوي للمرحلة القادمة.

المصرى اليوم

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