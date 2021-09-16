وزير الرياضة يهنئ الأهلي باحتفالية تدشين النجمة العاشرة

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تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي، تهنئة رقيقة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يؤكد فيها على تقديره لما جاءت عليه احتفالية الأهلي بتدشين النجمة العاشرة، التي أقيمت أمس الأول بملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وعبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التاريخية، متمنيًا التوفيق للأهلي وكل منظومة الرياضة لما فيه مصلحة البلاد، وتحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأقام الأهلى حفل تدشين النجمة العاشرة بحضور كوكبة من الشخصيات من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النادى السابقين، والدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وهانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والإفريقى، ونجوم الأهلى القدامى وأعضاء ولاعبى الفريق الكروى بالنادى، كما شارك في الحفلة هشام جمال وأحمد سعد ورامى جمال وفرقة واما، التي تضم أحمد الشامى وأحمد فهمى ومحمد نور ونادر حمدى، وقدموا أغنية «الأهلى ‏القمة اسم على مسمى»، التي قام بتأليفها أيمن بهجت قمر.‏