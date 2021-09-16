«ماكو» يحافظ على صدارته.. شباك التذاكر السينمائى يتراجع: 12 مليون جنيه فقط فى أسبوع

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تراجعت إيرادات شباك التذاكر السينمائى، خلال الأسبوع الجارى، مكتفية بتحقيق 11 مليونا و803 آلاف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «ماكو» إخراج محمد هشام الرشيدى، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوى وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعى، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى، محققاً 3 ملايين و946 ألف جنيه، وتدور أحداثه عن العبارة سالم إكسبريس الغارقة فى سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، وحقق إجمالى 9 ملايين و915 ألف جنيه فى أسبوعين.

بوستر فيلم «ماكو»

وتلاه فيلم «الإنس والنمس» محققاً 2 مليون و571 ألف جنيه، ويشارك فى بطولته محمد هنيدى ومنة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقى، بعد تأجيل عرضه عدة مرات، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

الفيلم عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدى دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث يقع هنيدى فى غرام منة شلبى، حتى يتزوج منها، محققاً إجمالى 50 مليونا و404 آلاف جنيه فى 6 أسابيع عرض.

بوستر فيلم «200 جنية»

ويليه فيلم «موسى» بـ مليون و363 ألف جنيه، فى خامس أسبوع عرض، والعمل يعتمد على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار خيال علمى، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

الفيلم بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامى، ومن إخراج بيتر ميمى، محققا إجمالى 15 مليونا و492 ألف جنيه.

بوستر فيلم «العارف» - صورة أرشيفية

ثم جاء فيلم «٢٠٠ جنيه» محققا مليونا و259 ألف جنيه ليصل إجمالى إيراداته فى 3 أسابيع، 6 ملايين و90 ألف جنيه، الفيلم تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كلا من إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوى، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مى سليم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

بوستر فيلم الإنس والنمس‎ - صورة أرشيفية

ثم فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب محققاً مليونا و184 ألف جنيه فى الأسبوع الماضى وإجمالى 58 مليون جنيه و72 ألف جنيه فى 9 أسابيع عرض. وتبعه فيلم «30 مارس» بطولة أحمد الفيشاوى، دينا الشربينى، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوى، صبرى فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم وإنجى المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، محققا 811 ألف جنيه فى أول أسابيع عرض له.

بوستر فيلم «30 مارس» - صورة أرشيفية

‎وتدور قصة الفيلم فى إطار من السيكو دراما وتدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله فى رحلة لإثبات براءته وذلك فى إطار من الإثارة والتشويق.

نشر الفنان تامر حسني بوستر فيلمه الجديد «مش أنا» - صورة أرشيفية

وتلاه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بـ 437 ألف جنيه، ليحقق إجمالى 39 مليونا و949 ألف جنيه فى 10 أسابيع عرض، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامى الذى يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.

نشر المخرج بيتر ميمي بوستر فيلمه الجديد «موسى» الذي سيتم طرحه في دور العرض صيف 2021» - صورة أرشيفية

وتذيل القائمة فيلم «مش أنا» بـ 228 ألف جنيه ويصل إجمالى إيراداته إلى 45 مليونا و577 ألف جنيه، فى 12 أسبوع عرض، ويشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.