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«طلب الدعاء له».. محمد عز يعلن عن خبر صادم لجمهوره

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«طلب الدعاء له».. محمد عز يعلن عن خبر صادم لجمهوره «طلب الدعاء له».. محمد عز يعلن عن خبر صادم لجمهوره

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أعلن الفنان محمد عز، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالباً الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل .

وكتب عز منشورا، عبر خاصية «الأستوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلا :«إيجابي كورونا الحمد لله على كل حال.. دعواتكم بالشفاء».

على جانب آخر، شارك محمد عز ضمن مسلسل المداح، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، من بطولة الفنان حمادة هلال والفنان أحمد بدير، والفنانة نسرين طافش، الفنان ماجد الكدواني، والفنان ناهد فريد شوفي.

كما ينتظر محمد عز عرض فيلم الجريمة بطولة الفنان أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، وإخراج شريف عرفة، وإنتاج شركة الماسة للمنتج هشام عبدالخالق.

المصرى اليوم

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