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الموت يفجع الفنان ضياء الميرغني

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الموت يفجع الفنان ضياء الميرغني الموت يفجع الفنان ضياء الميرغني

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أعلن الفنان ضياء الميرغني، وفاة المخرج طارق الميرغني، وهو نجل شقيق ضياء الميرغني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» .

وكتب ضياء الميرغني: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله ابن أخي المخرج السينمائي طارق الميرغني».

والمخرج طارق الميرغني هو من مواليد عام 1955، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1982.

بدأ المخرج طارق الميرغني، العمل السينمائي عام 1995، كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أبرزهم: عاطف الطيب، وعلي بدرخان، ويعد عضو عامل بنقابة المهن السينمائية شعبة الإخراج.

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