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رئيسي من طاجيكستان يؤكد أن العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم

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رئيسي من طاجيكستان يؤكد أن العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم رئيسي من طاجيكستان يؤكد أن العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن العقوبات المفروضة على بلاده لم تمنعها من التقدم، مشيرا إلى أن طهران تسعى لرفعها.

وفي أول زيارة خارجية له كرئيس لإيران، أضاف رئيسي خلال لقائه نظيره الأوزبكي، شوكت ميرزيوييف، على هامش قمة رؤساء الدول الأعضاء في قمة شنغهاي للتعاون، والتي تستضيفها العاصمة الطاجيكية دوشنبة على مدى اليوم وغدا الجمعة أضاف: «العقوبات لم تمنع تقدمنا لكن سوف نسعى لرفعها».

وأشار رئيسي إلى أن «إيران تدعم تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع الأطراف والقوميات في أفغانستان».

وتابع: «علاقات البلدين الاقتصادية لم ترق لمستوى علاقاتها السياسية وطهران ترحب بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع طشقند».

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