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تصاعد أزمة أجايى مع الأهلى بعد رفض اللاعب شروط الرحيل

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تصاعد أزمة أجايى مع الأهلى بعد رفض اللاعب شروط الرحيل تصاعد أزمة أجايى مع الأهلى بعد رفض اللاعب شروط الرحيل

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تصاعدت أزمة جونيور أجايى مع الأهلى بعد رفض اللاعب الشرط الذي حدده النادى بحصوله على 450 الف دولار (نصف باقى مستحقاتة المالية لدى النادى) بشرط عدم الانتقال إلى نادى أو بيراميدز، ما أعاد الموضوع إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

وتسبب تراجع اللاعب عن إتفاقه الأخير مع الأهلي لتفاقم الأزمة وتعمل لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء على ايجاد حل يرضى اللاعب لغلق الملف الذي شغل بال المسؤولين وتحول إلى صداع خاصة أن الجهاز الفنى أخرج اللاعب من حساباتة تماما.

وتم إبلاغ اللاعب برفض بيتسو موسيمانى إستمرار خاصة أن الأهلى قررالاستغناء عن أجايى وكذلك الكونغولى والتر بواليا من أجل قيد الثنائي الجدد بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني القادم من سيمبا التنزانى، واللذين نجحت إدارة الأهلي في التعاقد معهما خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى، يواصل الجهاز الفنى إستعداداتة لمواجهة طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجارى بالاسكندرية في كأس السوبر المحلى ويعكف موسيمانى على دراسة فريق الطلائع من خلال مشاهدة تسجيلات للمباريات التي خاضها الطلائع للوقوف على نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة للمباراة .

المصرى اليوم

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