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تسببت اللقاء التليفزيوني الذي يجريه حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك في حالة من الغضب والاستياء لدي لاعبي الفريق الكروي الأول بالفارس الأبيض وعلي رأسهم شيكابالا وطارق حامد.

وتسبب التسجيل التليفزيوني بين لبيب وأحد المذيعين في تأخر موعد اجتماع رئيس اللجنة المؤقتة مع اللاعبين والذي كان مقررا في الرابعة عصرا.

وعبر عناصر الفريق عن استيائهم من عدم احترام اللجنة لموعد اجتماعهم مع اللاعبين والأجهزة الفنية والادارية والطبية وغادر اللاعبون مقر المبني الإداري منفعلين وتوجهوا إلى مبني فريق الكرة الأول انتظارا لحضور لبيب لبدء الاجتماع معه.

واعلن الموقع الرسنمي للنادي عن أن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك سيكشف العديد من الحقائق المهمة وموقفه من الانتخابات المقبلة خلال لقاء مسجل مع أحد المذيعين في احدي القنوات الفضائية مساء اليوم.

وسيتحدث رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي عن كافة الملفات في حلقة اليوم التي ستذاع في الحادية عشر مساءً.

جدير بالذكر أن حسين لبيب تولى رئاسة اللجنة المكلفة بإدارة النادي في شهر مايو الماضي لحين إجراء الانتخابات المقبلة.