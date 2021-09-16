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مباراة ودية قوية بين شباب الطائرة بالزمالك

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مباراة ودية قوية بين شباب الطائرة بالزمالك مباراة ودية قوية بين شباب الطائرة بالزمالك

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فاز فريق شباب كرة الطائرة بنادي تحت 17 عام على نظيره شباب تحت 19عام بنتيجة 1/3 في إطار المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء بالصالة المغطاة بالنادي، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وأشاد حمادة مجاهد المدير الفني بجميع لاعبي الفريق بوجه عام، وبكلا من :عمر عابد ويوسف محمد ويوسف شومان ومحمد أمجد وسيف احمد ومازن هاني واحمد مصطفى بوجه خاص لتميزهم في لقاء اليوم.

ومن جانبه، منح المدير الفني لاعبيه راحة سلبية غدا الخميس، على أن يستأنف الفريق تدريباتة الجماعية الجمعة المقبل بالملاعب المفتوحة بالنادي استعدادا للمباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يلاقي شباب الطائرة نظيره الشمس مساء الأحد المقبل بملعب الأخير، ضمن فترة الاعداد٦ التي يقوم بها الفريق في الفترة الحالية.

المصرى اليوم

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