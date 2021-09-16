اليمن يسجل 30 إصابة جديدة بكورونا وسبع وفيات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن إن أعداد الإصابات والوفيات بكورونا سجلت ارتفاعاً نسبياً اليوم الخميس خلال موجة ثالثة من تفشي الفيروس.

وذكرت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقرها عدن في بيان أنه تم تسجيل 30 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 وسبع وفيات، أربع منها في محافظة حضرموت النفطية شرقي البلاد بؤرة تفشي الوباء الرئيسية وثلاث وفيات في محافظة تعز وسط البلاد، مقارنة مع 25 إصابة وأربع حالات وفاة يوم الأربعاء.

وقال قاسم بحيبح وزير الصحة اليمني مساء أمس إن من المقرر أن يتسلم اليمن الأربعاء القادم الدفعة الثانية من لقاح أسترا زينيكا البريطاني المضاد لفيروس كورونا والمقدرة بنحو 246400 جرعة.

كان اليمن قد تسلم في 31 مارس آذار الدفعة الأولى من لقاح أسترا زينيكا البريطاني المقدرة 360 ألف جرعة، تمثل جزءا من حصة برنامج "كوفاكس" العالمي، التي يتوقع أن يبلغ إجماليها 1.9 مليون جرعة في العام الجاري.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في جنوب وشرق البلاد حتى الآن إلى 8557 إصابة توفي منها 1619 حالة بينما تعافى 5325 ولا تزال هناك 1610 حالة نشطة.

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير بسبب عدم ذهاب معظم المصابين إلى المستشفيات، جراء الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.