مصرع طفلة سقطت من شرفة الطابق الثاني وأخرى غرقت في حوض مياه بسوهاج

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لقيت اليوم طفلة مصرعها إثر سقوطها من شرفة الطابق الثانى بمسكنها بدائرة قسم شرطة مدينة جرجا في جنوب محافظة سوهاج، في حين لقيت طفلة أخرى مصرعها غرقا في حوض مياه خاص بموتور رى بدائرة مركز طهطا في شمال المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في الحادث الأول بمدينة جرجا، تبلغ بوصول الطفلة سجده خالد (عامين) وتقيم بدائرة القسم إلى مستشفي سوهاج الجامعي جثة هامدة إعاء سقوط من علو، وقرر والدها «41 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجلته بشرفة الطابق الثاني بالمنزل إختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه وفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدي إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية فـي الوفاة.

وفى مركز طهطا، تبلغ بوصول الطفلة أسماء صابر (عامين) وتقيم بدائرة المركز إلى مستشفي طهطا العام جثة هامدة إدعاء غرق، وأفاد والدها «36 سنة- عامل»، بأنه أثناء تواجد نجلته المذكوره برفقته بأرضهم الزراعية إنزلقت قدماها وسقطت داخل حوض المياه الخاص بموتور الري مما أدي لوفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.