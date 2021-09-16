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"راعي الشداد" لجائزة مسابقة جمع النقاط بمهرجان الإبل.. وهذه شروط التملك

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"راعي الشداد" لجائزة مسابقة جمع النقاط بمهرجان الإبل.. وهذه شروط التملك "راعي الشداد" لجائزة مسابقة جمع النقاط بمهرجان الإبل.. وهذه شروط التملك
بهدف التنافس في المسابقة المستحدثة في النسخة القادمة

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، إطلاق تسمية جائزة "تجميع النقاط" بمسمى "راعي الشداد" بهدف التنافس في المسابقة المستحدثة في النسخة القادمة.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له: قرّرنا تسمية جائزة "تجميع النقاط" بمسمى تنافسي؛ وهو "راعي الشداد" في النسخة الحالية، وبعد تتويج البطل يتم ضم اسم المنقية إليه في تغير اسم الجائزة إلى "شداد+اسم المنقية" على أن يعود الرمز في كل نسخة إلى أن يتم المحافظة عليه ٣ مرات على التوالي ويصبح ملكًا له بشكل نهائي.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل قد أعلن‏ استحداث منافسة جديدة في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، وهي "جمع النقاط" للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى وتتويجه بطلًا للنسخة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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