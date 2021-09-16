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غدًا في ماليزيا.. سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2021

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غدًا في ماليزيا.. سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2021 غدًا في ماليزيا.. سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2021

غدًا في ماليزيا.. سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2021

تُسحب غدًا قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2021م، وذلك في مقرّ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

واختتمت أمس منافسات دور الـ16؛ حيث حجزت ثمانية أندية مقاعدها في الدور ربع النهائي 4 عن منطقة غرب آسيا؛ وهي ناديان من "الهلال "بطل 2019"، والنصر"، والوحدة الإماراتي، وبيرسيبوليس الإيراني "وصيف بطل عامي 2018 و2020"، فيما تأهّل عن منطقة الشرق 4 أندية 3 منها من كوريا الجنوبية هي أولسان هيونداي "حامل اللقب" وجيونبوك هيونداي موتورز ، وبوهانغ ستيلرز إلى جانب ناغويا غرامبوس الياباني.

ويجري سحب القرعة بشكل مفتوح؛ حيث سيتم توزيع الأندية على وعاءين؛ يتضمن الأول أندية غرب آسيا، والثاني على أندية الشرق، وسيتم أولًا سحب الفريقين الأولين A لكل مواجهة، ثم سيتم بعد ذلك سحب الفريق الثاني B.

وتأهل الهلال للدور ربع النهائي بعد فوزه على الاستقلال الإيراني 2-0، كما فاز النصر على تراكتور الإيراني 1-0، والوحدة الإماراتي على مواطنه الشارقة بركلات الترجيح، وبيرسيبوليس الإيراني على الاستقلال الطاجيكي 1-0.

وجاء تأهل أولسان لربع النهائي عقب فوزه "3 ـ 2" بركلات الترجيح على كاوازاكي فرونتال الياباني، وفاز ناغويا غرامبوس على دايغو الكوري "4 ـ 2"، وتغلب جيونبوك موتورز بفوزه على باثوم يونايتد التايلاندي "4 ـ 2" بركلات الترجيح، وفاز بوهانغ ستيلرز على سيريزو أوساكا الياباني 1 ـ 0.

وتقام مباريات ربع نهائي ونصف النهائي لمنطقة الغرب في السعودية، على أن تجري منافسات هذين الدورين لمنطقة الشرق في كوريا الجنوبية، وتقام المباراة النهائية في السعودية يوم 23 نوفمبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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