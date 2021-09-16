أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات -
محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإطاحة بـ 4 مقيمين نهبوا أكثر من نصف مليون ريال من العمالة المخالفة

Print
الإطاحة بـ 4 مقيمين نهبوا أكثر من نصف مليون ريال من العمالة المخالفة الإطاحة بـ 4 مقيمين نهبوا أكثر من نصف مليون ريال من العمالة المخالفة
تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم للنيابة العامة

الإطاحة بـ 4 مقيمين نهبوا أكثر من نصف مليون ريال من العمالة المخالفة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية، وضبط بحوزتهم مبلغ (548,270) ريالاً، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات

"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91

القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني

القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني

المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة

المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة