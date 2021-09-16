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الرئيس الصومالي يعلق السلطات التنفيذية لدى رئيس الوزراء

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الرئيس الصومالي يعلق السلطات التنفيذية لدى رئيس الوزراء الرئيس الصومالي يعلق السلطات التنفيذية لدى رئيس الوزراء

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علق الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد صلاحيات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في تعيين وفصل المسؤولين، في أحدث تصعيد بين الجانبين إثر نزاع بشأن تحقيق في جريمة قتل لم يحل.

وقالت الرئاسة إن تعليق السلطات سيظل ساريا حتى الانتهاء من الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

وأوضح مكتب الرئيس في بيان أن «رئيس الوزراء انتهك الدستور الانتقالي، لهذا تسحب صلاحياته التنفيذية ... خاصة صلاحياته في عزل وتعيين المسؤولين لحين الانتهاء من الانتخابات».

وكان روبلي أوقف في وقت سابق مدير المخابرات الصومالية فهد ياسين عن العمل، ما أثار انتقادا علنيا من رئيس البلاد.

وجاء وقف ياسين عن العمل بعد خلاف يتعلق بتحقيق في جريمة قتل لم تُحل، بعد مشاحنات استمرت شهورا.

يذكر أن سبب الخلاف المباشر هو قتل الموظفة بجهاز المخابرات، إكران تهليل فارح، التي عملت في إدارة الأمن السيبراني واختفت أواخر يونيو، حيث تحمل «حركة الشباب» مسؤولية مقتلها، في حين قال ناشطون على مواقع التواصل إن جهاز المخابرات ضالع في الأمر.

المصرى اليوم

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