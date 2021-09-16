المنتدى الاقتصادي العالمي سيُعقد في دافوس في يناير 2022

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الخميس إنه سيُعقد في منتجع دافوس الواقع في جبال سويسرا العام القادم في الفترة بين 17-21 يناير، ليعود إلى صيغته كاجتماع مباشر بين قادة عالميين ورؤساء شركات.

وقال منظمو المنتدى في بيان إن الاجتماع سيركز على تسريع رأسمالية أصحاب المصالح، وتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وضمان مستقبل عمل أكثر شمولا.

وأجبرت جائحة كوفيد-19 المنظمين العام الماضي على تحويل الاجتماع السنوي للمنتدى إلى سنغافورة ثم إلغائه بالكامل، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الحدث رفيع المستوى سيعود إلى سويسرا على الإطلاق.