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«أول عرض سينمائي في » بثقافة طور سيناء

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«أول عرض سينمائي في مصر» بثقافة طور سيناء «أول عرض سينمائي في » بثقافة طور سيناء

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وفقاً لاستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتى تهدف لتنمية الوعى الفنى للمواطن، عقد فرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، محاضرة للتذوق السينمائى بعنوان «تفاصيل أول عرض سينمائى في » بقصر ثقافة طور سيناء، ألقاها الكاتب الصحفى هانى الأسمر، والذي تحدث خلالها عن كيف بدأت علاقة مصر بالسينما سنة 1895م، موضحا كيفية ظهور الأفلام التسجيلية القصيرة بمصر، وأن أول فيلم روائي ظهر سنة 1917م، إنتاج الشركة المصرية الإيطالية، وأنه على مدار أكثر من مائة عام قدمت السينما المصرية أكثر من 4000 فيلم تمثل الرصيد الباقى للسينما العربية، والذي تعتمد عليه الآن جميع الفضائيات العربية، مؤكدا أن مصر أغزر دول الشرق الأوسط في مجال الإنتاج السينمائى.

المصرى اليوم

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