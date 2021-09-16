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تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

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مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية بروتوكول مونتريال في الحفاظ على طبقة الأوزون والبيئة، نظراً لإسهامه الكبير في مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية، وقد شاركت دول العالم في وضع طبقة الأوزون على الطريق المؤدي للتعافي بحلول منتصف هذا القرن .

جاء ذلك خلال كلمة الدكتوره ياسمين التي ألقاها نيابة عنها الدكتور على أبوسنه الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة خلال الإحتفالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون الذي يقام هذا العام تحت شعار ” بروتوكول مونتريال الحفاظ على برودة طعامنا ولقاحاتنا”، حيث يتزامن الإحتفال مع مرور أربعة وثلاثون عاما على توقيع بروتوكول مونتريال الذي تم في 16 سبتمبر عام 1987 والذي يعد أول بروتوكول في مجال حماية البيئة يحظى بموافقة جميع دول العالم، وهو ما يجعله نموذجا نتمنى أن يحتذى به.

وأشارت وزيرة البيئة إلى دور مصر التوافقى في صياغة تعديل كيجالى الذي تم اقراره خلال إجتماع الأطراف الثامن والعشرين الذي عقد بمدينة كيجالي- رواندا، والذى دخل حيز التنفيذ في أول يناير عام 2019، حيث سيسهم في خفض ما يزيد عن 105 مليون طن مكافئ لغاز ثاني اكسيد الكربون مما يعود بالنفع على المناخ، وخفض متوسط درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار نصف درجــــة مئوية بحلول عام 2100، وقد بلغ عدد الدول المصدقة عليه أكثر من 125 دولة، مشيرةً إلى السعى لإستكمال إجراءات التصديق على هذا التعديل، والذى ينص على إدراج مركبات الهيدروفلوركربونية HFC’s ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة البروتوكول، لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

المصرى اليوم

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