قرداحي أعلن إقرار البيان الوزاري اللبناني: لا يوجد أي قرار بشأن رفع الدعم عن المحروقات

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أعلن ​وزير​ الإعلام اللبناني، ​جورج قرداحي​، من ​مجلس النواب​، «إقرار ​البيان الوزاري​ بالإجماع مع بعض التعديلات الطفيفة»، موضحاً أن «شعار الحكومة اقترحه رئيسها ​نجيب ميقاتي​ وهو»معاً للإنقاذ«.

وأكد قرداحي أنه «أثناء الجلسة لم يقترح أحد موضوع ​رفع الدعم​ عن المحروقات»، متسائلاً «من سيرفع الدعم؟ هل يُرفع الدعم من دون قرار؟ لا يوجد أي قرار بشأن ذلك».

ولفت إلى أنه «تم التداول بكلام عن الخلافات داخل لجنة تحضير البيان الوزاري. هذا كله غير صحيح وأنفيه نفياً قاطعاً، وأنا كنت شاهدا على المناقشات داخل اللجنة، وكما قال ميقاتي كانت ايجابية جداً، وفيها محبة وتعاون».