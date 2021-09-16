«تقليد العملات الوطنية» ..«الداخلية»: ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً بالإسكندرية

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أعلنت وزارة «الداخلية» عن ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً بالإسكندرية تخصص في تقليد العملات الوطنية بقصد ترويجها بنطاق المحافظة والمحافظات المجاورة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسميا جرائم تقليد وتزوير الورقية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين، لإحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بالإتفاق فيما بينهما على ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تقليد العملات الوطنية بقصد ترويجها بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة على عملائهما، بهدف تحقيق الإستفادة المادية متخذان من مسكن أحدهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى، حيث يتولى أحدهما تقليد العملات مستخدماً جهاز حاسب آلى وطابعة، ويقوم الآخر بترويج تلك العملات على عملائهما، كما أعلنا عن إمتلاكهما لكميات كبيرة من العملات المقلدة ويرغبا في بيعها لراغبى التعامل بها بمقابل مبالغ مالية وإقتسام حصيلة نشاطهما الإجرامى فيما بينهما».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبتفتيش مسكن أحدهما عثر على عدد من العملات الورقية المقلدة وجهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين إحتوائه على برنامج «الفوتوشوب» ونماذج صور لوجهى العملات الورقية المقلدة وطابعة تستخدم في طباعة العملات المقلدة وقطاعة أوراق معدنية بالمسطرة الخاصة بها و4 هواتف محمولة ومبلغ مالى صحيح من حصيلة نشاطهما الإجرامى».

وتابعت: «بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، كما قرر أحدهما بقيامه بتقليد العملات مستخدماً جهاز الحاسب الآلى والطابعة المضبوطين بمسكنه، وحيازتهما للعملات المقلدة بقصد ترويجها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .