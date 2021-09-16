نادين تكشف كواليس وأسرار اعتزالها و عودتها مرة أخرى للفن في «واحد من الناس»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس، السبت المقبل على شاشة الحياة، الدكتور عمرو الليثي في حوار الذكريات مع النجمة نادين التي تروي أسباب اعتزالها الفن لمدة ١٧ عاما واسرار العودة اليه مرة أخرى .

وتحكي عن تجربتها مع الفوازير كواليس فيلمها الوحيد صعيدي رايح جاي .

و كما تكشف أسرار علاقتها بـ السندريلا سعاد حسنى وتأثير خبر وفاتها عليها .

وتكشف عن حكاية زواجها من حضرة العمدة واسرار الامومة التي تعيشها مع ابنائها الثلاثة .

برنامج واحد الناس يذاع السبت العاشرة مساءً على شاشة قناة الحياة