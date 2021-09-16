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سقوط 3 موظفين بتهمة التواطؤ مع سيدة و9 اخرين لاستخراج تراخيص بناء بالمخالفة للقانون

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سقوط 3 موظفين بتهمة التواطؤ مع سيدة و9 اخرين لاستخراج تراخيص بناء بالمخالفة للقانون سقوط 3 موظفين بتهمة التواطؤ مع سيدة و9 اخرين لاستخراج تراخيص بناء بالمخالفة للقانون

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 من موظفى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع ( سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ ) مالكة لإحدى العقارات و(9) آخرين بإستخراج تراخيص بناء لهم بالمخالفة للقانون، فضلاً عن موافقة المتهمين على مطابقة الأعمال الإنشائية لتراخيص البناء والموافقة على إدخال المرافق الأساسية لتلك العقارات وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بإجمالى مبالغ ( مليون ومائة ألف جنيه مصرى) تمثل قيمة المخالفات المستحق تحصيلها لخزينة الدولة، كما تم الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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