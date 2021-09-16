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رئيس الجزائرية: استعادة ثقة الجزائريين ومكافحة الفساد على رأس الأولويات

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رئيس الحكومة الجزائرية: استعادة ثقة الجزائريين ومكافحة الفساد على رأس الأولويات رئيس الجزائرية: استعادة ثقة الجزائريين ومكافحة الفساد على رأس الأولويات

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قال رئيس الجزائرية أيمن بن عبدالرحمن إن من أولويات حكومته «استعادة ثقة الجزائريين» و«مكافحة الفساد».

وقال بن عبدالرحمن خلال عرضه مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، إن الجزائر و«بفضل أبنائها الواقفين والخيريين بقيت واقفة رغم الفساد وعمليات النهب الممنهجة».

وخلال رده على استفسارات نواب المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بمشروع مخطط عمل الحكومة، شدد وزير المالية بن عبدالرحمن على أن «استعادة ثقة المواطن هي أولوية الأولويات بالنسبة لحكومته، فضلا عن ملفات أخرى لا تقل أهمية، في صدارتها محاربة الفساد والرشوة والرداءة».

وقال إن الحكومة ستوافي النواب دوريا بمدى التقدم في تنفيذ المشاريع الواردة في مخطط عملها، وأوضح أن ذلك سيتم «من خلال آلية جديدة للمتابعة، تم استحداثها على مستوى مصالحه، وإعداد تقارير دورية تنشر في وقتها، تكريسا لمبدأ الشفافية».

المصرى اليوم

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