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التعاون يواصل محاولات ضم بدر بانون

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التعاون يواصل محاولات ضم بدر بانون التعاون يواصل محاولات ضم بدر بانون

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قالت تقارير صحفية مغربية أن نادي التعاون السعودي يواصل محاولات ضم الدولي المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورفع النادي السعودي القيمة المادية إلى 6 ملايين دولار من أجل الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ27 عاما، مع نسبة إعادة بيع تصل إلى 20%،وذلك وفقًا لنفس التقرير.

ورفضت إدارة النادي الأهلي العرض المقدم من التعاون السعودي وذلك في إطار رؤية إدارة الكرة بالحفاظ على القوام الأساسي للمارد الأحمر من أجل مواصلة صناعة الإنجازات خلال الموسم الجديد.

ونجح بدر بانون في تقديم مستوى جيد بالقميص الأحمر خلال الموسم الماضي وهو ما ساهم في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبرين المحلي والقاري إلى جانب الحصول على برونزية مونديال الأندية.

المصرى اليوم

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