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"فيفا" يعلن: السعودي يتقدم 5 مراتب .. ويحتل المركز الـ 56

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"فيفا" يعلن: المنتخب السعودي يتقدم 5 مراتب .. ويحتل المركز الـ 56 "فيفا" يعلن: السعودي يتقدم 5 مراتب .. ويحتل المركز الـ 56

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس،عن تقدم السعودي الأول لكرة القدم، 5 مراتب في تصنيف «فيفا» لشهر سبتمبر، حيث أصبح الأخضر في المركز الـ(56)، بعد أن احتل المرتبة الـ(61) أغسطس الماضي.
وجاء الأخضر في المركز السادس قارياً بعد منتخبات إيران (22)، واليابان (26)، وأستراليا (32)، وكوريا الجنوبية (36)، وقطر (43)، والسادس عربياً أيضاً بعد تونس (25)، والجزائر (30)، والمغرب (33)، وقطر (43)، ومصر (48).
عالمياً، أطاحت إنجلترا وصيفة البطل في بطولة أوروبا لكرة القدم بفرنسا بطلة العالم من المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف الجديد، واستمرت بلجيكا في المركز الأول تليها البرازيل بينما تحتل إيطاليا بطلة أوروبا المركز الخامس والأرجنتين المركز السادس.
وعادلت إنجلترا بتقدمها للمركز الثالث أعلى مركز لها في التصنيف والذي حققته في 2012.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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