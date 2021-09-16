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واتسآب تختبر تقنية جديدة ستجعلها مرجعية رئيسية للمستخدمين

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واتسآب تختبر تقنية جديدة ستجعلها مرجعية رئيسية للمستخدمين واتسآب تختبر تقنية جديدة ستجعلها مرجعية رئيسية للمستخدمين

واتسآب تختبر تقنية جديدة ستجعلها مرجعية رئيسية للمستخدمين

تختبر منصة التراسل الفوري المشفرة واتسآب، تقنية جديدة وصفت بأنها ستجعلها مرجعية رئيسية للمستخدمين.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "واتسآب" تختبر حاليًّا احتواء المنصة على دليل أعمال متكامل، على غرار خدمة "يلو بيدج" الشهيرة.

وقال رئيس خدمات واتسآب، ويل كاثكارت: إن المنصة بدأت في اختبار التقنية الجديدة في مدينة ساو باولو البرازيلية، بحيث ستتيح واتسآب دليلًا شاملًا بكافة المتاجر والخدمات المحلية، وستظهر الشركات حسب تصنيفاتها كلقطات شاشة، سواء متجر بقالة مثلًا أو مطعم أو مقهى أو مستشفى، وما إلى ذلك من أمور.

وبدأت تهتم مؤخرًا "واتسآب" بخدمات التجارة الإلكترونية، حتى تتمكن من تحقيق أرباح بدلًا من الاكتفاء بأنها منصة تراسل مشفرة فحسب.

قال كاثكارت: إن واتسآب لا يسجل مواقع المستخدمين أو الشركات التي يتصفحونها عند استخدام ميزة الدليل الجديدة.

ومن المتوقع أن تمد واتسآب اختباراتها إلى مدن أخرى في الهند وإندونيسيا، قبل أن تطرحها في كل دول العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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