أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات -
محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
شكري ونظيره الأمريكي يتفقان على أهمية العمل للإعداد الجيد للجولة القادمة للحوار الاستراتيجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأمن" البيئي يوقف 4 أشخاص أشعلوا نارًا في غير الأماكن المخصصة لها

Print
"الأمن" البيئي يوقف 4 أشخاص أشعلوا نارًا في غير الأماكن المخصصة لها "الأمن" البيئي يوقف 4 أشخاص أشعلوا نارًا في غير الأماكن المخصصة لها
غرامة تصل إلى 3000 ريال

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي "4" مخالفين لنظام البيئة، وهم "3" مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة بعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى "3000" ريال.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات

"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91

محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91

القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني

القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني

المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة

المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة