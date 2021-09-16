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"العاصمي": برنامج "القدرات البشرية" يؤكّد اهتمام ولي العهد بالتعليم

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"العاصمي": برنامج "القدرات البشرية" يؤكّد اهتمام ولي العهد بالتعليم "العاصمي": برنامج "القدرات البشرية" يؤكّد اهتمام ولي العهد بالتعليم
أكد أنه يلبّي احتياجات وطموحات جميع شرائح المجتمع

قال المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي: إن برنامج القدرات البشرية الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، يؤكد على مكانة التعليم في عمق اهتمامات برامج الرؤية 2030، ويلبي احتياجات وطموحات جميع شرائح المجتمع بداية من الطفولة المبكرة حتى التعليم الثانوي وما بعده، وصولاً إلى التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة.

وأضاف، في تصريح لـ"سبق"، أن البرنامج أتى لاستغلال جميع الممكنات المتاحة؛ مما يعني صناعة إنسان قادر على مواكبة التطورات والتغيرات المستمرّة، ومتحفز لاقتحام سوق العمل المحلي والعالمي.

وأشاد برؤية سمو ولي العهد رئيس لجنة البرنامج التي تربط برنامج تنمية القدرات البشرية بتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة على جميع الأصعدة وفي كل المجالات.

وما يمثله ذلك من رؤية استراتيجية بعيدة المدى تعزز القدرات والإمكانات البشرية الوطنية، وتهتم بغرس وتعزيز القيم، وتطوير مهارات المستقبل، وتنمية المعارف.

واختتم تصريحه لـ"سبق" بأن هذه الرؤية التي يقودها سمو ولي العهد ستحقق بإذن الله إنجازات نوعية مبنية على استراتيجية صناعة المستقبل الجديد وتحدث التغيير النوعي المأمول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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