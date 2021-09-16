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رسميًا.. رحيل وكيل وزارة الرياضة بالجيزة بسبب مصيف

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رسميًا.. رحيل وكيل وزارة الرياضة بالجيزة بسبب مصيف الزمالك رسميًا.. رحيل وكيل وزارة الرياضة بالجيزة بسبب مصيف

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قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رحيل أحمد عبدالوكيل وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بعد أزمة سفره إلى مصيف نادي بمرسي مطروح والتي انفردت بها «المصري اليوم» خلال اليومين الماضيين.

وقرر وزير الرياضة استبعاد عبدالوكيل رسميا من منصبه بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، خصوصا في ظل اقتراب موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية للقلعة البيضاء.

واعلنت وزارة الرياضة رسميا تعيين اللواء عبدالرحمن شلش وكيلا للوزارة ومديرا لمديرية الجيزة على أن يتسلم مهام وظيفته خلال الساعات القليلة المقبلة عقب وصوله من أسيوط.

ووفقا لمصدر مقرب داخل وزارة الرياضة فإن احمد عبدالوكيل قد يتم نقله لإحدى محافظات الصعيد وتحديدا مديرية الشباب والرياضة بأسيوط.

المصرى اليوم

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