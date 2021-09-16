ضبط تشكيل عصابى تخصص ن في تزوير الأختام والمحررات الحكومية بالقليوبية

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تمكنت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور من ضبط ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) لقيادته سيارة دون رخصة تسيير، وقدم بطاقة تحقيق شخصية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية يشتبه في كونها مزورة عن طريق الإصطناع الكامل، وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنها مقيدة بإسم زوجته، وبمناقشته إعترف بتحصله على البطاقة المشار إليها من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية مقابل مبلغ مالى .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام شخصين «مقيمان بمحافظة القليوبية» بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في تزوير بطاقات تحقيق الشخصية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والمستندات الخاصة ببعض الجهات الحكومية وترويجها على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما الأول حال تواجده بالمقهى ملكه وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورة، والثانى بمسكنه وضبط بداخله على 150 خاتم لجهات وأشخاص مختلفة و13 بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية و35 محرر ومستند رسمى منسوب صدورهم للعديد من الجهات الحكومية المختلفة و35 دفتر خاص بإحدى الشركات يحتوى كل دفتر على 50 إيصال خاصيين بتحصيل غرامات وجهاز لاب توب ووحدة تخزين خارجية بفحص محتوياته تبين أنه يحتوى على العديد من الملفات بداخلها العديد من المحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة معدة للطباعة وماكينة تصنيع أختام وماكينة تصنيع بطاقات تحقيق الشخصية والعديد من الصور الشخصية للمتهم ومبالغ مالية «عملات أجنبية- محلية» وهاتف محمول بفحصه فنياً يحتوى على العديد من المحادثات على موقع التواصل الإجتماعى «واتس ويب» تفيد تواصله مع عملائه للترويج لنشاطه الإجرامى المؤثم وقطعة صغيرة الحجم لمادة داكنة تشبه مادة الأفيون المخدر.

وبمواجهة المتهمان إعترف الأول بقيامه بترويج بطاقات تحقيق الشخصية والمحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة المزورة لراغبى شرائها وأنه القائم بإصطناعها وتزويرها، كما أضاف المتهمان أن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات مزاولة نشاطهما الإجرامى المؤثم، والأدوات والأختام لتزوير بطاقات تحقيق الشخصية والمحررات، والمادة المخدرة بقصد التعاطى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.