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اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في بريتال

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اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في بريتال اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في بريتال

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شهدت بلدة بريتال اللبنانية اشتباكات بعدما استخدم مطلوبون مسلحون القذائف في مواجهة حملة تفتيش للجيش في البلدة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوة من الجيش اللبناني داهمت بلدة حورتعلا- شرقي بعلبك، بحثا عن مطلوبين، وعملت على تفتيش بعض المنازل وسط البلدة، ثم انتقلت إلى بلدة بريتال حيث دارت اشتباكات قرب ميدان الشهداء في البلدة، تخللها إطلاق نار وقذائف.

ولم تتضح هوية المطلوبين الذين داهم الجيش المنطقة بحثا عنهم، إلا أن موقع ليبانون قال إن الجيش داهم بلدة حورتعلا بحثا عن سيارة فان تمت سرقتها من جمعية إنسانية، وحدد جهاز تحديد المواقع أنها في البلدة.

وبعد مداهمة البلدة انتقلت الإشارة إلى بريتال التي توجهت إليها قوة من الجيش حيث واجهها مسلحون بإطلاق قذيفة ورد الجيش على مصدر النيران.

بينما ذكرت «النهار» أن قوة من الجيش «تنفذ عملية دهم واسعة في بلدة بريتال» وأضافت أنها أوقفت «عددا من المطلوبين حتى الساعة».

المصرى اليوم

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