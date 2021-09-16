طالبان تطلب من باكستان إعادة ترتيب رحلات لشركات طيران أفغانية

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طلبت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، التي شكلتها حركة طالبان، من السلطات الباكستانية، الموافقة على ترتيب جدول للرحلات الجوية لشركات طيران أفغانية.

قالت مصادر في دائرة الطيران المدني الباكستانية لـ«سبوتنيك»، اليوم الخميس، إن «وزارة النقل الجوي الأفغانية وجهت خطابا رسميا إلى دائرة الطيران المدني الباكستانية للسماح بإعادة ترتيب الرحلات لشركتي الطيران الأفغانية [آريانا إير] و[كام إير] بين باكستان وأفغانستان على أساس مذكرات التفاهم الموقعة ما بين الجهات المعنية في البلدين سابقا».

وذكرت مصادر أخرى في إسلام آباد أن «طالبان طلبت من باكستان دعمها التقني لتأهيل مطارات أفغانستان للرحلات المنتظمة».