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عصام الحضرى يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية

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عصام الحضرى يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية عصام الحضرى يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية

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وجه عصام الحضرى حارس مرمى الفراعنة السابق ومدرب حراس مرمى الوطنى الحالى مع الجهاز الفنى الجديد الذي يضم كارلوس كيروش المدير الفنى وضياء السيد المدرب العام ومحمد شوقى المدرب المساعد ووائل جمعة مدير المنتخب، رسالة إلى الجماهصير بعد المؤتمر الصحفى الذي عقده اتحاد الكرة لتقديم الجهاز الفنى الجديد للفراعنة.

وطتب في تدوينة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»جاء نصه (جماهير العظيمة... دعمكم ومساندتكم هما العون والدافع لنا في مهمتنا الجديدة نعدكم بعدم ادخار نقطة عرق واحدة من أجل مصر وأشكر كل من وضع ثقته في شخصي لأدافع عن اسم بلادي مدربا بعد سنوات طويلة حارسا لعرين الفراعنة).

وقال كيروش في المؤتمر الصحفى، إنه يشعر بالفخر لكونه جزءا من منظومة كرة القدم المصرية ويشعر بفخر شديد، لأنه يدرب منتخبا فاز بأمم أفريقيا 7 مرات وشارك في 3 نسخ من .

وأضاف «التاريخ يجعلنا فخورين لكنه لا يعني أننا سنفوز، علينا العمل بجد والقتال حتى نفوز ونجعل من يسبقونا فخورين بنا، كما جعلنا الجيل السابق فخورين بما قدمو».

وتابع كيروش «الوصول لكأس العالم ليس أمرا سهلا، لكن المنتخب سيقاتل من أجل ذلك الحلم، وهذا هو وقت العمل وليس الكلام«، مشيرًا إلى أن الجميع عليه أن يضع أمامه حلما واحدا ويكون لديه دقة قلب واحدة من أجل تحقيق هذا الهدف».

ووجه المدرب البرتغالي، رسالته للاعبين في مصر، متعهدا بأن الجهاز الفني سيفعل كل ما بوسعه حتى يكون الفريق أفضل ويقدم أفضل آداء ويحقق أحلام المصريين.
وقال: «علينا إثبات أننا أفضل من ليبيا وهذا هو عملنا، لابد أن نكون أفضل من باقي المنتخبات»، مواصلا:»الخوف من ليبيا؟، أعتقد أن هذه آخر مرة نتحدث فيها عن الخوف من أي فريق، نحترم الجميع لكن لابد أن نفوز.

وعن إقامة مباراة ليبيا على ملعب نجيل صناعي، قال كيروش:«سواء نجيل صناعي أو رملي نسافر من أجل الفوز ولا أعذار لدينا، ليبيا تواجنا هنا على ملعب نجيل طبيعي ولا يوجد لديهم مشكلة».

المصرى اليوم

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