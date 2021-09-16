«شايفاك كبير».. مي كساب تغني عن تجربة فارق العمر مع زوجها في حكاية «وأنا قبلت»

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منذ عرض حكاية «وأنا قبلت» من مسلسل «زي القمر» للفنانة آيتن عامر لاقت تفاعلا كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى صناع العمل ردود فعل جيدة، بسبب تعاطف الجمهور والمتابعين مع «ليلى»، التي تلعب دورها آيتن عامر، لأنها تناقش قضية مهمة يعاني منها المجتمع، وهى نظرة المجتمع للمرأة المتزوجة من رجل أصغر منها بسنوات.

«الناس هتقول إيه»، أكثر جملة قد تسمعها عند مناقشة أي أمر قد يكون غريبا على المجتمع، وهو ماناقشه المسلسل من نظرة المجتمع للمرأة التي دائما ما تتسبب في مشكلة وأزمات لها، إذا تأخرت في الزواج أو أصبحت مطلقة، وفي حكاية «وأنا قبلت» تتزوج «ليلى» 36 سنة، من شاب أصغر منها بـ 10 سنوات، وترفض أسرتيهما الأمر، والمجتمع بأكمله ينظر لها بشكل قاس، على الرغم من أن المرأة التي حكم عليها أن تتزوج من رجل يكبرها بـ25 عاما، ولم يعترض أحد رغم ماتعرضت له من مشاكل في زيجتها الأولى.

وفي الحلقة الأخيرة من حكاية«وأنا قبلت» قدمت الفنانة مي كساب أغنية بعنوان «شيفاك كبير»، لتعكس تجربة «مي» الحقيقية التي عاشتها على أرض الواقع بزواجها من رجل أصغر سناً وهو مطرب المهرجانات «أوكا»، حيث تلقت مي كساب تعليقات من متابعي المسلسل مشيدين باختيار المطربة لتغني تلك الأغنية التي تعبر عما عاشته قبل سنوات حين انهالت عليها وزوجها «أوكا» التعليقات السلبية التي تسخر من موافقة «مي» على الزواج بمطرب شعبي يصغرها بنحو 10 سنوات وأثار الجدل بسبب أغنياته ومظهره.

لكن الطرفين صمما على إتمام الزيجة دون النظر إلى أي تعليقات سلبية، حيث سبق وأكدت «مي» أن «أوكا» هو الشخص الوحيد الذي وقف بجانبها في أزمتها النفسية بعد وفاة والدتها واصفة إياه بأنه أفضل الرجال الذين تعاملت معهم.

ليلقى الاثنان تهاني وإعجابات من جمهورهما على شجاعتهما متمنين لهم السعادة.. بل وأمنيات البعض أن يكونوا في شجاعة مي كساب وزوجها في الزواج رغم الفارق العمري بينهما.

وعلى أرض الواقع أيضا لم يخل الوسط الفني من زيجات تحدت الانتقادات وتجاهل أطرافها التعليقات السلبية حول كبر الزوجة عن الزوج بفارق سنوات كان آخرهم الفنانة نيللي كريم ولاعب الاسكواش هشام عاشور الذي يصغرها ب8 سنوات..وتجاهلت نيللي التعليقات السلبية عن ذلك الفارق العمري أو ان هشام هو الزوج الثالث لها بينما هي اولى زيجاته.

وكان فوجئ الوسط الفني العام الماضي بخبر زواج الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، بعد قصة حب كبيرة، ومن المعروف أن «ياسمين» أكبر من زوجها أحمد بـ 6 سنوات.

أما الفنانة غادة عبدالرازق، فقد فأجات جمهورها ومتابعيها بخبر زواجها منذ أكثر من عام من مدير التصوير هيثم زينتا الذي تكبره بما يقارق عشر أعوام، وكانت بدأت قصة حبهم أثناء تصوير مسلسل «سلطانة المعز»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2020.

وأيضاً الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، سبق وتزوجت رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة الذي كان يصغرها ب 10 سنوات، وذلك بعد قصة حب جمعت بين الثنائي، ولم يستمر الزواج بينهما سوى عدة سنوات قليلة ووقع الأتفصال في النهاية .