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موسيمانى يرفض وصايا لجنة التخطيط فى تعيين المدرب العام ويتمسك بالأجنبي

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موسيمانى يرفض وصايا لجنة التخطيط فى تعيين المدرب العام ويتمسك بالأجنبي موسيمانى يرفض وصايا لجنة التخطيط فى تعيين المدرب العام ويتمسك بالأجنبي

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رفض بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلى تعيين مدرب عام محلى وأبلغ إدارة النادى برغبتة في تولى ملف المدرب الجديد بدون تدخل أي شخص بالنادى باعتباره صاحب القرار الأول والأخير في الفريق.

كانت لجنة التخطيط بالاهلى قد عرضت على موسيمانى ضم علاء ميهوب لتولى منصب المدرب العام بدل من كيفي جونسون الذي رحل لخوض تجربة تدريب في جنوب إفريقيا لكن المدير الفنى رفض وتمسك بجلب مدرب أجنبى رغم معارضة الأهلى خوفًا من تحمل تكاليف مالية غالية لكن مع إصرار المدير الفنى التزمت لجنة التخطيط الصمت لحين حسم الموضوع خوفا من الصدام مع المدرب قبل مواجهة طلائع الجيش المقررة يوم 21 سبتمبر الجارى في كأس السوبر المحلى، وينتظر أن يحسم الأهلى ملف المدرب العام بعد السوبر خاصة أن الجهاز الفنى يركز في تجهيز اللاعبين للمباراة .

من ناحية أخرى، يخوض الفريق ثانى تجاربة الودية مساء اليوم الخميس أمام المقاولون العرب على ملعب مختار التتش، ويستعين بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في ودية اليوم بلاعبي الفريق الأساسيين الذين أراحهم الجهاز الفني في ودية بتروجت، وهم: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن.

المصرى اليوم

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