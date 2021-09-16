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تفاعل أبناء قرية جريس بفعاليات المسرح المتنقل بالمنيا

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تفاعل أبناء قرية جريس بفعاليات المسرح المتنقل بالمنيا تفاعل أبناء قرية جريس بفعاليات المسرح المتنقل بالمنيا

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تنفيذا لتوجيهات د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة أولى فعاليات المسارح المتنقلة بمحافظة المنيا من فرع ثقافة المنيا بقصر ثقافة أبوقرقاص بقرية «جريس.. من قرى حياة كريمة»، حرصا على تحقيق العدالة الثقافية ونشر الوعى الثقافى والفنى، تضمنت فعاليات اليوم الأول العديد من الفقرات والورش الفنية منها، ورشة لتعليم الرسم والتلوين لأبناء القرية من تدريب الفنان أسامة طه، ورشة بالخيوط والشرايط والتدريب على عمل مفارش، ومكرميات منها مع المدربين حنان عبدالتواب، وحنان مخلوف، كما أقيمت محاضرة بعنوان «من أعلام بلدى» حاضرها الشاعر أسامه ابو النجا رئيس نادى الأدب المركزى، وتحدث فيها عن علم من أعلام مركز أبوقرقاص وهو الأديب أحمد رشدى صالح، وتناول نشاته وحياته الأدبية، متناولا ابرز أعماله وتأثيره على الأدب، بجانب معرض كتاب تضمن مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة ما بين الأدب والشعر والتاريخ وغيرها .

أقيم حفل فنى بدأ بالسلام الجمهورى، أعقبه تلاوه لما تيسر من القران الكريم، ثم فقرة غنائية للفنان أسامة طه، وقدم فريق كورال أطفال المنيا عرض فنى تضمن كوكتيل من الأغانى منها «كلنا جيش وشرطه أداء جماعى، يا العروسة، ياراكبة السفينة، انا كتكوته، طوبة فوق طوبة، الله أكبر، عشرين، أنا كل ما أقول التوبة، ياصلاة الزين، والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلى، وذلك بحضور عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

المصرى اليوم

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