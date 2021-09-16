الأهلى يرصد مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الطلائع بالسوبر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رصد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مكافآت خاصة للاعبى الفريق لتقديم عرض قوى أمام طلائع الجيش، في المباراة التي ستجمعهما 21 سبتمبر الجارى في السوب المحلى ولتحفيز اللاعبين على بذل أقصى ما في وسعهم للتويج بالبطولة لتعويض خسارة الدورى.

ويمني مجلس الأهلي والجهاز الفني النفس للفوز بالسوبر ليكون بداية قوية للفريق قبل استئناف مباريات كأس مصر وكذلك الموسم الجديد خاصة أن اللاعبين تعاهدوا على حصد جميع الألقاب خلال الفترة المقبلة لمصالحة الجماهير الحزينة بعد خسارة درع الدورى.

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق قد عقد اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة قبل المران الجماعى أمس للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التركيز فيها، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة طلائع الجيش في السوبر المصري.

ويلتقى الأهلى اليوم مع فريق المقاولون العرب وديًّا، ضمن استعدادات الفريق لمباراة السوبر المصري، وخاض الأهلي مباراة ودية أمام بتروجت مساء الاثنين الماضي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن استعدادات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للموسم الجديد والمرحلة القادمة من منافسات السوبر وكأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في السوبر المصري والمحدد لها يوم ٢١ من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.