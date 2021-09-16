العالم «يتعايش» مع كورونا.. وإفريقيا فى خطر

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أظهرت بيانات مجمعة، حتى صباح الخميس الماضى، أن إجمالى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يشهد ارتفاعًا كبيرًا، وصل إلى 226 مليونا و356 ألفا و635 حالة.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز، في بيانها، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و659 ألفا و398 وفاة.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 41.5 مليون إصابة، أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكى أن واحدا من بين كل 500 أمريكى توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ مطلع الشهر الجارى.

فيما أعلن الجيش الأمريكى أن أفراد الجيش الذين يرفضون التطعيم بلقاح كورونا ربما يتم وقفهم عن العمل وتسريحهم من الخدمة.

وبعد اعتماد إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لقاح فايزر/ بيونتيك، في أغسطس الماضى، أمر وزير الدفاع لويد أوستن بتطعيم جميع أفراد الجيش العاملين.

وقال الجيش، في بيان له، إنه بدأ تنفيذ هذا الأمر في أواخر أغسطس، وإنه يمكن لأفراد الجيش طلب الإعفاء من اللقاح بناء على دواع طبية أو دينية أو إدارية مشروعة.

وذكر البيان ذاته أن القادة والضباط وضباط الصف الذين يرفضون التطعيم ولم يتقدموا بطلب لإعفائهم سيواجهون الوقف عن العمل والتسريح إذا رفضوا الالتزام بالأمر.

على جانب آخر، دخل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عزلا ذاتيا بعد مخالطته عددا من المصابين بالفيروس، وقال إن عشرات الأشخاص في أوساطه ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ما أجبره على الخضوع لحجر صحى.

وقال، في تصريحات خلال انعقاد اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الشامل في عاصمة طاجيكستان: «تعلمون أنه للأسف اضطررت لإلغاء زياتى إلى دوشانبى في اللحظة الأخيرة»، أضاف: «آسف لكن ذلك جاء بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا بين مقربين منى».

وتابع متحدثاً عبر الفيديو «ليس مجرد شخص أو اثنين، بل عشرات الأشخاص أُصيبوا بفيروس كورونا».

حول العالم، سجلت الهند 33.3 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالى 21 مليون حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

عربياً

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إجراءات جديدة تخص المقيمين القادمين إليها من الدول المحظورة بسبب جائحة كورونا، والتى سبق تعليق القدوم منها.

وحسب بيان للوزارة فقد تم السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول، على أن يكونوا استكملوا تلقى جرعتى لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتى بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في البلاد، وإلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتا للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

وأضافت أن ذلك يشمل القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأى من تلك الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب دخول المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا داخل المملكة إلى 546163 حالة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافى إلى 535190 حالة، ليصل عدد الوفيات الكلى إلى 8633 حالة.

الإمارات

كشفت وزارة الصحة الإماراتية أنه بلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 19،163،754 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 193.76 جرعة لكل 100 شخص.

لقاح كورونا

نال إنتاج وتصنيع لقاح كورونا اهتمام دول العالم خلال هذا الأسبوع، البداية، قالت شركة مودرنا، في بيان صحفى، إن البيانات الجديدة المستقاة من تجربة ضخمة للقاحها المضاد لكوفيد-19 تظهر أن الحماية التي يوفرها تتراجع بمرور الوقت، مما يدعم حجتها للمطالبة بجرعة معززة.

وقال رئيس مودرنا، ستيفن هوج، في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين: «هذا تقدير واحد فحسب، لكننا نعتقد جازمين بأن هذا يعنى، ونحن بصدد قدوم الخريف والشتاء، أننا نتوقع أن التأثير المقدر لتضاؤل المناعة سينعكس في ظهور 600 ألف حالة أخرى على الأقل من كوفيد-19».

وتتناقض هذه البيانات تناقضاً شديداً مع أخرى وفرتها دراسات حديثة أشارت إلى أن حماية لقاح مودرنا تستمر أطول من لقاح فايزر- بيونتيك.

وقدمت مودرنا في أول سبتمبر طلباً لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على إذن لجرعة معززة.

وقال هوج إن البيانات من دراسات الشركة الخاصة بالجرعة المعززة تظهر أن اللقاح يمكن أن يزيد الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من تلك التي ظهرت بعد الجرعة الثانية.

وأضاف: «نعتقد أن جرعة ثالثة ستطيل أمد المناعة خلال فترة كبيرة من العام المقبل، بينما نحاول القضاء على الجائحة».

على جانب آخر، تبدأ بريطانيا قريبا برنامجا واسع النطاق للجرعات المعززة من لقاحات «كوفيد-19» للأشخاص الأكبر سنا والأكثر عرضة للخطر في الوقت الذي تعول فيه حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون على اللقاحات بدلا من المزيد من عمليات الإغلاق خلال فصل الشتاء.

وقال مسؤولون بريطانيون إن لقاحات كورونا أنقذت أكثر من 112 ألف شخص، ومنعت 24 مليون عدوى، فيما اقترحوا جرعة ثالثة للعاملين في المجال الصحى المناط بهم مواجهة الوباء وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما أو المعرضين للخطر أثناء التجارب السريرية، بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

على مستوى إفريقيا

قال جون نكنجاسونج، مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إن أقل من 3.5% من الأفارقة تلقوا أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهو ما يقل كثيراً عن الهدف الرسمى البالغ 60%.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في الإفادة الصحفية ذاتها، والتى نقلتها سكاى نيوز، إن إفريقيا تتخلف عن بقية العالم في هذا الإطار، وإن هذا سيسمح لفيروس كورونا بمواصلة الانتشار.

وحذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتونى فاوتشى من «متحور متوحش» لفيروس كورونا، قد يبدأ بالانتشار مستقبلا، بسرعة مخيفة، وأشار فاوتشى إلى أن المتحور الجديد قد يجعل متحور «دلتا» يبدو ضعيفا بالمقارنة.

محلياً، كشفت وزارة الصحة أنه تم الانتهاء من تصنيع 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا، سيتم الإفراج عن 2.5 مليون جرعة منها خلال هذا الأسبوع، فيما سيتم الإفراج عن 2 مليون جرعة أسبوعياً مما سيتم تصنيعه.

كورونا محلياً

وصل إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء إلى 294482، من ضمنهم 247948 حالة تم شفاؤها، و16908 حالات وفاة.

وكشفت وزيرة الصحة هالة زايد، في تقريرها الأسبوعى، أن الوزارة سلمت مراكز التطعيم على مستوى محافظات الجمهورية 1.3 مليون جرعة، وسيتم تسليم 1.3 مليون جرعة أخرى، وذلك سعياً لسرعة الانتهاء من حصول كافة المسجلين على موقع الوزارة على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونوهت الوزيرة إلى أنه سيتم أيضاً استغلال المراكز المخصصة لحصول المسافرين على اللقاحات في تطعيم من سبق تسجيلهم على موقع الوزارة، وذلك في إطار جهود الانتهاء من قوائم الانتظار للحصول على اللقاحات.

فيما أكد خالد عبدالغفار العمل على تطعيم العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، من خلال 290 مركز تطعيم في 60 جامعة.

وخلال هذا الأسبوع دشن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حملة تشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقى اللقاح في نفس اليوم، تحت شعار «معًا نطمئن.. سجل الآن».

تأتى هذه الحملة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأشارت الوزيرة إلى أن الحملة ستنطلق في البداية في كل من محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ثم تجوب باقى المحافظات تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وتم تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب 6 سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعى المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، والعمل على تذليل أي عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد إن كل أتوبيس يضم 30 فردًا من فرق التواصل المجتمعى المدربة على أعلى مستوى يرتدون زيا مخصصا لذلك، ومزودين بأجهزة «تابلت» متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح، وسيقوم أفراد التواصل المجتمعى بتسليم حقيبة هدايا لكل شخص يقوم بالتسجيل، يوجد بها (كاب، وقلم، وبلوك نوت، وفلاشة، ومج حرارى، وتيشرت).

وأضافت الوزيرة أنه من المقرر أن تجوب هذه الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات وأمام محطات المترو، وفور عملية التسجيل تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقى اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التي تم تخصيصها للتطعيم، مشيرة إلى أنه حتى من قام بالتسجيل مسبقا، ولم تصله إفادة بمكان تلقى اللقاح، سيتم إبلاغه بأقرب مركز يمكن أن يحصل فيه على التطعيم.