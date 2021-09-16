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وزير الرياضة يلتقي المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون

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وزير الرياضة يلتقي المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون وزير الرياضة يلتقي المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون

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التقي أشرف صبحي وزير الشباب ،اليوم الخميس، البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم، وضياء السيد المدرب العام، ووائل جمعة مدير ، في حضور أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للجهاز الفني الجديد للمنتخب، وجهازه المعاون بالتوفيق في المرحلة المقبلة، وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية من خلال تقديم الفراعنة أفضل أداء، والفوز في المباريات المصيرية المقبلة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

أكد الدكتور أشرف صبحي تقديم الدعم الكامل لجميع المنتخبات الوطنية، وتوفير كافة الاحتياجات لهم، والعمل مع الاتحادات الرياضية في تهيئة المناخ العام لهم وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية وفق المواعيد المحددة لتظهر المنتخبات الوطنية في أفضل صورة لها خلال المنافسات المختلفة، وتحقيق الفوز في شتي المحافل الدولية.

المصرى اليوم

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