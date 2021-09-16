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«عبر نهر النيل» ..الداخلية: ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المخدرات بالمجري المائي

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«عبر نهر النيل» ..الداخلية: ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المخدرات بالمجري المائي «عبر نهر النيل» ..الداخلية: ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المخدرات بالمجري المائي

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بالمجرى المائى لنهر النيل، وضم التشكيل 22 متهما من 4 محافظات وتولت النيابة التحقيق .
قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية الخطرة خاصةً متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن ( الدقهلية-الغربية- المنوفية- القليوبية) قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامى تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بالمجرى المائى لنهر النيل بنطاق محافظات (الدقهلية – الغربية – المنوفية – القليوبية) وإستغلال المجرى المائى لترويج تلك المواد المخدرة من خلال ثلاثة مجموعات ضمت 22 عنصر إجرامى «لهم معلومات جنائية» من بينهم 5 محكوم عليهم بالسجن المؤبد وآخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة (قتل – مخدرات – إستعمال قوة)».
وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المشار إليها ومجموعات من الأمن المركزى.. حيث أمكن ضبطهم وبحوزتهم ( 12 بندقية آلية- بندقية خرطوش- 6 فرد محلى- 259 طلقة مختلفة الأعيرة- 24 خزينة متنوعة- 62 قطعة سلاح أبيض -50 كجم بانجو- 4 كجم هيروين- 4 كجم حشيش- مبلغ مالى- 68 هاتف محمول- 5 مراكب مزودة بمواتير)» .
وتابعت: «بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لتأمين نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.. كما تم التنسيق مع الجهات المختصة وإزالة أوكار المتهمين والتعديات بالمجرى المائى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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