"المياه الوطنية": تحالف الخريف وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد تشغيل بـ358 مليون ريال

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الرياض – مباشر: أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية، اليوم الخميس، فوز تحالف شركة الخريف السعودية وفيوليا الفرنسية، بعقد الإدارة للتشغيل والصيانة، ليتولى من خلاله إدارة التشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في منطقة الرياض (مدينة الرياض ومحافظاتها كاملة).

وقالت شركة المياه الوطنية، في بيان لها، إن تكلفة العقد تجاوزت 358 مليون ريال ولمدة 7 سنوات، مبينا أن ترسية العقد على التحالف جاءت بعد موافقة مجلس إدارتها برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، على ترسية عقد الإدارة لمنطقة الرياض والتي انضمت بالكامل تحت مظلة الشركة في شهر مارس/ آذار 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، محمد بن أحمد الموكلي، إن أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة إليه، ومنها انبثقت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ومن خلالها اُعتمدت استراتيجية شركة المياه الوطنية التي وضعت خططًا تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه في المملكة، بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف الموكلي: "نمضي قدما، وبنجاح في عملية هيكلة خدمات المياه وضمها تحت مضلة الشركة، إذ أكملنا 92% من مشروع إعادة الهيكلة وتقسيم 13 منطقة إدارية إلى 6 قطاعات تحت مظلة الشركة ومع مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني القادم 2021، سنصل إلى 100% بدمج أخر القطاعات، وهو القطاع الشمالي الذي يضم 4 مناطق إدارية هي (القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية)، وبذلك تكون جميع مناطق المملكة تدار بالكامل من قبل شركة المياه الوطنية".

ونوه الموكلي، بأن الشركة تعتزم الانتهاء من تجهيز قطاع التوزيع للخصخصة، وذلك بتحسين أداء خدمات القطاع عن طريق عقود الإدارة التي ستكتمل بنهاية العام الحالي 2021، وتعتبر عقود الإدارة أحد الركائز الرئيسية لتحسين القطاع وتجهيزه للخصخصة الكاملة.

وبين، أن تلك العقود تعتمد على تحقيق 14 مؤشرا رئيسيا يجب على التحالف تحقيقها، ومن أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف وخفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة، إضافة الى تحفيز التحالف على بذل قصارى جهده للحصول على حوافز في حال ارتفع الأداء عند تحقيق مؤشرات أعلى من المستهدفات المعتمدة في العقد.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، إلى أن مدة العقد 7 سنوات، وفي حال تحقيق المستهدفات بعد السنة الثالثة من العقد، وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه، وعدم الانتظار حتى تنتهي السنوات السبع.

وتُعد شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة رائدة في قطاع المياه والصرف الصحّي بخبرة لأكثر من 30 عاما في تطوير وتشغيل وصيانة البنى التحتية في قطاع خدمات المياه والمعالجة البيئية في المملكة العربية السعودية.

فيما تُعد شركة "فيوليا" الفرنسية مزود دولي رئيسي لخدمات المياه تخدم 95 مليون عميل في جميع أنحاء العالم، وتواجدت في بالمملكة من خلال قيامها بإمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتملك أكبر عقود الامتياز في أمريكا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ولديها عقود داخل السعودية في المنطقة الشرقية والغربية، من خلال عقود استراتيجية طويلة الأمد بالشراكة مع أرامكو، وشركة مرافق للجبيل وينبع، وصدارة.

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